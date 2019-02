(ANSA) – ISLAMABAD, 19 FEB – “Se state pensando di lanciare un attacco al Pakistan, per il Pakistan non ci sarà altra opzione che rispondere con una rappresaglia”. Così il premier pachistano Imran Khan ha messo in guardia l’India. Delhi accusa militanti pachistani di essere dietro l’attentato di giovedì scorso in Kashmir, in cui sono morti oltre 40 militari indiani. Khan ha chiesto a Delhi di fornire le prove di un simile coinvolgimento e ha assicurato che, nel caso siano attendibili, prenderà provvedimenti.