(ANSA) – TORINO, 19 FEB – “Morata è un amico, un giocatore molto pericoloso: ma penso che per l’Atletico e il suo gioco, sia Griezmann il più importante”. Chiellini individua nell’attaccante francese la variabile impazzita che rende imprevedibile il solido Atletico Madrid. “Una squadra che ha una filosofia meno spagnola e più italiana – aggiunge il centrale della Juventus al quotidiano spagnolo Marca -. Gioca molto chiuso e verticale, hanno giocatori di grande qualità, che trattano bene la palla, ma non giocano come il Barcellona. Griezmann fa la differenza e rende l’Atletico imprevedibile”.