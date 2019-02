(ANSA) – ROMA, 19 FEB – Virgil van Dijk donerà, a nome dell’ Uefa, un assegno di 100mila euro al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il nuovo progetto si propone di riunire le famiglie separate dai conflitti armati e da altre situazioni di violenza. Il difensore del Liverpool, votato nella squadra dell’Anno 2018 di Uefa.com, riceverà l’assegno prima della gara di Champions in programma ad Anfield contro il Bayern Monaco, dal vicepresidente Uefa, Michele Uva. “Vorrei ringraziare la Croce Rossa, partner dell’Uefa, per il suo lavoro straordinario nel cercare di riunire le famiglie di tutto il mondo che sono state separate da conflitti, disastri naturali e altre situazioni di violenza – ha commentato Uva, presentando l’iniziativa – L’Uefa è entusiasta di donare questo assegno a un importante programma a lungo termine della Croce Rossa, per riportare le persone, e soprattutto i bambini, dalle loro famiglie”.