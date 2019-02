(ANSA) – PARIGI, 19 FEB – Il mondo della politica francese si riunisce in piazza questa sera a place de la Republique, per dire no all’antisemitismo, dopo il moltiplicarsi di atti antiebraici nel paese negli ultimi mesi. Manifestazioni sono annunciate in tutto il Paese in diverse decine di città. Di fronte all’aumento del 74% degli atti antisemiti nel 2018, alla scoperta di una croce uncinata sul volto di un ritratto di Simone Veil o gli insulti dei gilet gialli al filosofo Alain Finkielkraut, 14 partiti hanno dato appuntamento ai francesi che vogliono ribadire il loro no all’antisemitismo. Il presidente Emmanuel Macron e i presidenti della Camere renderanno omaggio al Memoriale della Shoah, saranno presenti alla marcia il premier Edouard Philippe e almeno 28 membri del governo. Hanno annunciato la loro presenza gli ex presidenti Francois Hollande e Nicolas Sarkozy, il capo dell’opposizione di destra (Les Republicains), Laurent Wauquiez, e il leader del Partito socialista Olivier Faure, fra gli organizzatori dell’evento.