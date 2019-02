(ANSA) – ROMA, 19 FEB – A poco più di tre mesi dal termine della stagione agonistica, il Psg non ha ancora individuato il futuro main sponsor che dovrà comparire sulla maglia a partire dalla stagione 2019-2020. Il club non rinnoverà infatti il contratto con Fly Emirates che si conclude a fine giugno. Secondo ‘Le Parisien’, l’obiettivo del club di Al Khelaifi è di ottenere 50 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto percepito attualmente dalla compagnia aerea (che paga tra i 25 e i 30 mln l’anno), sponsor del club fin dal 2006. Secondo il quotidiano parigino, “il Psg avrebbe comunque individuato i tre settori in cui ricercare il dopo-Fly Emirates: un’altra compagnia aerea (che però non sarebbe la Qatar Airways), una società nel degli elettrodomestici o servizi finanziari e una compagnia di assicurazioni”. La scadenza per trovare il nuovo sponsor è l’inizio di luglio, quando è prevista la presentazione del primo kit delle maglie per la prossima stagione.