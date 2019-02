(ANSA) – PARIGI, 19 FEB – Un tour operator francese torna a proporre dei viaggi organizzati in Siria. “Siate i primi ad immergervi nuovamente in questa storia millenaria”: scrive Clio, l’unica grande agenzia viaggi europea a rimettere piede nel Paese devastato da otto anni di guerra, dove il ministero degli Esteri di Parigi sconsiglia ancora “formalmente” di recarsi. A partire dal mese di aprile, il tour operator propone un itinerario di dieci giorni – con pullman privato e pernottamento in albergo per scoprire, tra l’altro, le città di Damasco Sud, la costa nord, l’interno del paese e i siti storici di Palmira o Maaloula. Il tutto per tariffe inferiori ai 3.000 euro. Intervistati dalla stampa francese, responsabili dell’agenzia dicono che in alcune zone è dunque possibile tornare a viaggiare sicuri. Secondo la diplomazia francese, invece “l’agenzia viaggi Clio espone i suoi clienti a rischi di cui è pienamente consapevole”. E aggiunge: “In caso di incidente le responsabilità ricadranno su di essa”.