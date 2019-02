(ANSA) – TORINO, 19 FEB – La procura di Torino ha chiesto e ottenuto dal tribunale l’individuazione di una data per celebrare l’eventuale processo a Matteo Salvini per il reato di vilipendio all’ordine giudiziario. Lo si è appreso negli ambienti del Palazzo di giustizia. L’iniziativa dei pm è solitamente il preludio di una citazione diretta a giudizio (per questo reato non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare). La causa, se approderà in tribunale, comincerà prima dell’estate. Salvini è indagato per le frasi pronunciate in un discorso a Collegno il 14 febbraio 2016. Riferendosi agli sviluppi di un’inchiesta della procura di Genova sulla Rimborsopoli dei consiglieri regionali liguri, aveva detto “difenderò qualunque leghista venga indagato da quella schifezza che è la magistratura”.(ANSA).