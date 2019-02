(ANSA) – BERLINO, 19 FEB – “L’Europa deve rimanere un grande continente industriale” ha dichiarato il ministro francese dell’Economia e delle Finanze Bruno Le Maire nel corso di una dichiarazione alla stampa a Berlino, durante la presentazione del Manifesto franco-tedesco di politica industriale europea. E “rimarrà un continente industriale se saremo capaci di riunire le nostre forze”. “E’ necessario essere capaci di svilupparci, sostenerci e proteggerci”. Per farlo è necessario “cambiare le regole europee che oggi sono superate” e “proteggerci meglio”, ha detto il ministro francese. “L’Europa deve puntare sull’innovazione” che richiede massicci investimenti pubblici e privati. Bisogna puntare su un “adattamento delle regole europee che al momento sono superate e in questo memorandum facciamo delle proposte per trasformare il diritto della concorrenza europea”.