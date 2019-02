(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Continua il percorso costruttivo della candidatura Milano-Cortina”, e per questo “si è convenuto di proseguire sul percorso più idoneo in vista del perfezionamento della candidatura per dare completa attuazione alla lettera di garanzia del presidente del Consiglio inviata al Cio il 10 gennaio scorso”. Lo rende noto l’ufficio stampa del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’incontro, avvenuto oggi a Palazzo Chigi, tra il Governo e il Comitato esecutivo di coordinamento della candidatura olimpica per i Giochi invernali 2026.