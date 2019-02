(ANSA) – GENOVA, 19 FEB – “Dai ragazzi, non si molla niente. Lavoro e spirito positivo per ritrovare subito la vittoria”. Verso la sfida di domenica col Cagliari, tocca al capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella suonare la carica attraverso il suo profilo Instagram. I blucerchiati sono reduci da tre sconfitte consecutive (Napoli, Frosinone e Inter). Fino ad ora è un febbraio molto amaro con zero punti conquistati, sei reti subite e appena una realizzata. E’ il mini digiuno da vittorie è coinciso con l’astinenza dal gol di Quagliarella in queste ultime tre partite dopo aver raggiunto quota sedici gol ma anche eguagliato il record di Gabriel Batitusta che resisteva dalla stagione 1994-95 andando a segno in 11 gare consecutive. E’ una Sampdoria che però punta sempre all’Europa League distante appena cinque punti.