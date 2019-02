(ANSA) – BERGAMO, 19 FEB – L’Atalanta ha battuto 8-0 l’Inveruno (Girone A di Serie D) nella partita d’allenamento disputata sul campo principale del Centro sportivo Bortolotti a Zingonia. A segno nel primo tempo Mancini di testa (2′) su cross di Pessina, Kulusevski in diagonale (19′), Piccoli (31′) su passaggio proprio del 2000 svedese e Barrow (39′), con un sinistro sul primo palo; nella ripresa chiudono ancora il gambiano (7′ e 24′, asse Kulusevski-Peli, e 30′ ricevendo da Kulusevski) e Pessina (20′). Non hanno disputato il test i titolari della partita contro il Milan di sabato scorso, che si sono allenati al mattino con Gomez ancora a parte per problemi al flessore sinistro.