(ANSA) – BARI, 19 FEB – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha consegnato il premio ‘Radice di Puglia’ a Richard Iyere, il 33enne nigeriano che il 16 febbraio ha sventato la rapina compiuta nel supermercato ‘Sisa’ di Gallipoli bloccando e facendo arrestare il rapinatore subito dopo l’assalto. Per il suo gesto Iyere è stato assunto dal gestore del supermercato, Mauro Gaetani. “Quello di Richard – ha detto Emiliano durante la cerimonia – è un gesto di legalità e di solidarietà, perché ha dato una mano a chi in quel momento era in una situazione di pericolo, ed ha dato una mano anche alle forze dell’ordine per ripristinare la legalità. Sono felice che Mauro Gaetani abbia saputo immediatamente trovare la maniera migliore per ringraziati a nome suo e di tutta la Puglia”. “Tu – ha detto Emiliano a Iyere – non sei pugliese di nascita ma ricevi il premio ‘Radice di Puglia’, cioè da oggi sei una di quelle cose alle quali ci teniamo e che non può essere spazzata via”.