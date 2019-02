CARACAS – Un fulmine a ciel sereno: Oswaldo Guillén lascia i Tiburones de La Guaira. Il manager lo ha annunciato con un cinguettio sul suo account twitter.

“Innanzitutto voglio dire che é stato un onore essere il manager dei miei amati Tiburones. Una squadra dove sono cresciuto e dove ho vissuto tanti momenti felici. Sfortunatamente per me, non ci sarò nella stagione 2019-2020 con i miei Tiburones” ha twittato l’ormai ex manager dei salados.

La società degli squali, attualmente é in una fase di ristrutturazione e non ha confermato la notizia dell’uscita del suo allenatore.

Guillén fu nominato allenatore dei Tiburones de La Guaira nella stagione 2016-2017. Va ricordato che “Ozzie” é l’unico allenatore venezuelano ad aver vinto un titolo in Major League Baseball, l’ho ha fatto nel 2005 con i Chicago White Sox. I Chi-Sox, non vincevano una World Series dal 1917, per questo motivo i tifosi dei ‘Tiburones’ cominciarono a sognare di vedere ‘Ozzie’ nella panchina degli squali sperando anche loro sarebbero riusciti a sbloccarsi da questa scia negativa che dura da 33 anni.

Ma dal suo arrivo, gli squali hanno uno score di 82 vittorie e 105 sconfitte, il peggiore della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP). Sotto la sua gestione, i “salados” si sono qualificati per i playoff solo nel primo anno, quando chiusero la stagione regolare con 30 vittorie e 22 ko. In quella stagione 2016-2017 i Tiburones si arresero in semifinale quando furono battuti dai Cardenales de Lara.

Oswaldo Guillén lascia aperta la possibilità di allenare un’altra squadra nella LVBP o nella zona dei Caraibi.

“La mia carriera come manager in Venezuela o nei Caraibi continuerà, se qualcuno me ne darà la possibilità nuovamente. Il mio obiettivo é quello di vincere un titolo. É stato un onore usare la maglia dei Tiburones un’altra volta” ha dichiarato in un altro cinguettio.

Durante la permanenza di Guillén sulla panchina dei Tiburones sono passati tre direttori generali negli uffici dei Tiburones: Jorge Velandia, Cristóbal Colón e l’italo-venezuelano Luis Blasini, quest’ultimo non é stato ancora riconfermato per la prossima stagione.

(di Fioravante De Simone)