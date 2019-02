(ANSA) – MILANO, 19 FEB – Mauro Icardi domani si sottoporrà a controlli medici con lo staff dell’Inter che valuterà l’infiammazione al ginocchio destro lamentata dall’attaccante da giovedì scorso. L’argentino continua a non allenarsi e a fare fisioterapia. Non convocato contro la Sampdoria domenica scorsa, non sarà a disposizione neppure contro il Rapid Vienna giovedì nel ritorno dei sedicesimi di finale.