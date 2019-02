NEW YORK. – La madre del boss della droga Joaquin El Chapo Guzman vuole che il figlio venga rimpatriato in Messico. Consuelo Loera, 90 anni, sta cercando assistenza dal governo degli Stati Uniti e dal presidente messicano nel tentativo di rivedere il figlio, che la settimana scorsa è stato giudicato colpevole di tutti i capi d’accusa al termine del processo a New York.

“Mi manca molto – ha detto ai media – Chiedo che mi permettano di vederlo, e che sia rimpatriato nel suo paese”. Loera spera che il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador intervenga per aprire una trattativa con il governo Usa e che l’ex leader del cartello Sinaloa possa scontare la pena in un carcere messicano. Ma nel frattempo, si è detta pronta a recarsi in America per incontrare il figlio.