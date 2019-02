(ANSA) – JOHANNESBURG, 19 FEB – Un giudice tanzaniano ha condannato a 15 anni di carcere Yang Fenglan, trafficante cinese soprannominata ‘regina dell’avorio’, accusata di aver contrabbandato 700 zanne di elefante. Secondo il gruppo ambientalista PAMS Foundation, l’ arresto della donna, nel 2015, e la sua condanna, sono una prova della serietà con cui le autorità del Paese africano stanno perseguendo la lotta contro i responsabili dello sterminio di elefanti per rifornire il mercato illegale dell’avorio, compreso quello cinese. Solo in Tanzania, secondo dati ufficiali del governo, la popolazione di elefanti è diminuita del 60 per cento dal 2009 al 2014.