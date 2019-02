(ANSA) – STOCCOLMA (SVEZIA), 19 FEB – La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom parallelo di Stoccolma. E’ il suo successo n.57 dopo i due ori ai Mondiali di Aare. Secondo posto per la tedesca Christine Geiger, terzo per la svedese Anna Swenn Larsson. Altra prova deludente per le italiane, con due sole azzurre tra le 16 atlete al via, Chiara Costazza ed Irene Curtoni, secondo una formula ormai consolidata con tabellone tennistico ed eliminazione diretta dopo due manche alternandosi tra pista rossa e pista blu. Già agli ottavi entrambe sono però state subito eliminate a opera rispettivamente della svedese Anna Swenn Larsson e della svizzera Wendy Holdener. La prossima tappa di Coppa del mondo femminile è in programma a Crans Montana, in Svizzera: sabato discesa e domenica combinata. Tornerà Sofia Goggia.