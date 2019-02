(ANSA) – MILANO, 19 FEB – Mattia Caldara vede la luce in fondo al tunnel. Ai box per infortunio da fine ottobre, il difensore del Milan è tornato ad allenarsi in gruppo: “Non voglio dare date per il rientro, ma sono alla fine del tunnel e manca poco”. Caldara sorride, ammette di avere “una voglia matta” di giocare al fianco di Romagnoli e di “fare le prove in allenamento per fermare Piatek”, un “attaccante completo” che gli “ricorda Pippo Inzaghi”, per “il desiderio di fare gol”. Ma Caldara vede un “Milan da Champions” e “maturo”. “Il gruppo è forte – evidenzia il difensore -, fa la differenza nei momenti di difficoltà e ci stiamo sempre aiutando. Sabato abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, nessuno è passato così a Bergamo. La stessa Juventus ci ha perso 3-0, abbiamo dimostrato di valere il quarto posto. Le vittorie aiutano, inutile girarci intorno. Fanno allenare con serenità e nello spogliatoio tutti ci vogliamo bene. Si corre per il compagno e lavoriamo forte”.