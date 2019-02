(ANSA) – CARACAS, 19 FEB – Il governo del Venezuela ha annunciato oggi la chiusura a partire del mezzogiorno locale della frontiera marittima ed aerea con le isole caraibiche olandesi di Aruba, Bonaire e Curacao, una misura che attivata “per proteggere la sovranità nazionale di fronte a potenziali incursioni non autorizzate”. La settimana scorsa l’Olanda aveva annunciato la disponibilità ad essere il 3/o punto di raccolta di aiuti umanitari per il Venezuela, che dovrebbero entrare in territorio venezuelano sabato, dopo i due esistenti in Colombia e Brasile.