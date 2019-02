CARACAS – Dopo una finale combattuta fino all’ultimo secondo, le ragazze dell’Estudiantes de Caracas si sono aggiudicate la Liga Nacional de Fútbol Sala femenino. Le accademiche hanno battuto con un globale di 8-7 in finale Acción Deportivas Estrellas Béticas de Portuguesa.

La gara di ritorno, quella che ha definito lo scudetto, si é disputata nel palasport Manolo Arias, nella città di Biscucuy (Stato Portuguesa).

Le padroni di casa sono state le prime a passare in vantaggio mandando in delirio i tifosi che hanno gremito lo stadio. Questo gol faceva sognare le biancoverdi che puntavano alla rimonta, dopo la sconfitta dell’andata per 4-2. Alla fine del primo tempo il globale era di 4-4, con questo punteggio si andava ai supplementari. La paura ha condizionato il secondo tempo, con le due squadre che rischiavano poco per non mandare alle ortiche lo scudetto.

Le capitoline hanno saputo chiudersi bene in difesa e colpire le avversarie nel momento opportuno e portare a casa la coppa di campionesse. Dopo il triplice fischio dell’arbitro la gara si é chiusa sul 5-4 in favore de Acción Deportivas Estrellas Béticas de Portuguesa, ma il globale ha favorito le capitoline.

Grazie a questo successo, l’Estudiantes de Caracas si é guadagnato la possibilità di rappresentare il Venezuela nella Coppa Libertadores di calcio a 5.

La squadra capitolina cercherà d’interrompere l’egemonia brasiliana in questa manifestazione. Il Brasile ha vinto le cinque edizioni disputate fino ad oggi: 2 titoli per Unochapecó e Bareteiro e uno per i Leöes Da Serra. La miglior prestazione per una squadra venezolana é stata nel 2016, quando le ragazze dell’Estudiantes de Guarico sono state battute per 7-2 dal Barateiro. Quel torneo si disputò a Santiago del Cile.

L’Acción Deportivas Estrellas Béticas de Portuguesa ha potuto festeggiare a livello individuale, Liliana Mujica ha vinto il titolo di bomber del torneo grazie alle sue 30 reti stagionali. Mentre la formazione accademica ha vinto il titolo di miglior difesa del torneo.

(di Fioravante De Simone)