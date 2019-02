(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Nel primo tempo abbiamo forzato un po’, non era una giornata in cui ci veniva tutto facile, nel primo passaggio non eravamo brillanti. Anche perché, il Bayern è molto forte fisicamente. Abbiamo fatto quello che potevamo, il pareggio è giusto, anche se potevamo fare di più. Questa è la Champions, va bene così. Questo 0-0 non è il risultato dei nostri sogni, a Monaco di Baviera ci giochiamo tutto”. Così Juergen Klopp commenta il pareggio del Liverpool (0-0) ad Anfield Road contro il Bayern Monaco, parlando ai microfoni di Sky Sport.