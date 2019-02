(ANSA) – ROMA, 20 FEB – L’assalto alla leadership mondiale, il ritorno di Francesco Molinari sul green e la prima volta a Città del Messico di Tiger Woods. Promette spettacolo il WGC Mexico (21-24 febbraio), primo dei quattro tornei del World Golf Championship, il mini circuito mondiale secondo per importanza solo ai major. Sul green del Club de Golf Chapultepec, a Città del Messico, si sfidano i migliori interpreti della disciplina eccezione fatta per il leader mondiale Rose. Con Koepka e Johnson (vincitore nel 2017), rispettivamente numero due e tre del world ranking, che proveranno a insidiare il trono del britannico. L’Italia è pronta a tornare a sognare con Molinari, al primo grande appuntamento del 2019 dopo un 2018 show che lo ha definitivamente proiettato tra i big. Unico azzurro in gara il campione in carica della Race to Dubai ha recuperato dall’influenza che lo ha costretto a saltare il Genesis Open (PGA Tour). Attesa pure per Woods, all’esordio al Club de Golf Chapultepec, in un torneo che in carriera ha già vinto sette volte. Per un totale di 18 titoli WGC, 13 in più rispetto a qualsiasi altro player. Nel field 49 tra i migliori 50 giocatori al mondo, con Mickelson chiamato a difendere il titolo del 2018. Tra i favoriti al titolo Thomas (dopo il secondo posto beffa nel Genesis Open), DeChambeau, Rahm, Schauffele e Fowler. E ancora: McIlroy, Finau, Fleetwood, Reed, Watson, Spieth, Garcia e Poulter. Parata di stelle a Città del Messico per il primo evento super del 2019. E sorteggi super. Con Mickelson che nei primi due giorni di gare giocherà al fianco di Johnson e Thomas. E Woods che dovrà vedersela con DeChambeau e Abraham Ancer. Mentre Molinari duellerà con Schauffele e Thorbjorn Olesen. (ANSA).