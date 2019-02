(ANSA) – BRUXELLES, 20 FEB – “Dobbiamo monitorare attentamente la situazione” sul terreno in Siria “sia dalla prospettiva delle ondate di migranti, che da quella della sicurezza, per essere sicuri che alle nostre frontiere esterne si possano intercettare” eventuali arrivi “di foreign fighter”. Così il direttore esecutivo dell’agenzia Ue Frontex Fabrice Leggeri, che tuttavia non è entrato nei dettagli della questione.