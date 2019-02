(ANSA) – MANCHESTER, 20 FEB – La proprietà emiratina del Manchester City si espande in Cina. Oggi è stato annunciato l’acquisto del Sichuan Jiuniu FC, che gioca nel terza serie. Il City Football Group, di cui l’inglese Manchester City è il flagship team, ha già una partnership con vari club: il New York City nella Major League Soccer statunitense, il Melbourne City nella A-League australiana, il Girona nella massima divisione spagnola, lo Yokohama F. Marinos in Giappone e l’Atletico Torque in Uruguay. Il gruppo ha anche un “accordo di collaborazione” con l’Atletico Venezuela. Il Sichuan Jiuniu ha sede a Chengdu, gioca in uno stadio con una capacità di 27.000 posti e inizia la sua nuova stagione il mese prossimo.