(ANSA) – CARACAS, 20 FEB – La Chiesa venezuelana, le Nazioni Unite e Ong locali hanno denunciato che le forze di sicurezza stanno sequestrando medicine destinate a malati cronici ed arrestando responsabili di associazioni private di appoggio ai malati, senza nessuna autorizzazione giudiziaria. La Conferenza episcopale venezuelana, in un comunicato ufficiale, ha “respinto e condannato” queste azioni, chiedendo alla Procura e all’ombudsman di intervenire per garantire che si rispettino i “diritti fondamentali” nei casi di “arresti arbitrari e sequestri di medicine che risultano attualmente essenziali per la protezione della vita” dei malati. Il Programma congiunto dell’Onu per la lotta all’Hiv/Aids, ha denunciato l’arresto di due responsabili regionali dell’associazione Mavid di Carabobo – rilasciati dopo qualche ora – e ha “respinto e condannato” il sequestro da parte delle forze dell’ordine di retrovirali ed alimenti per madri con Hiv “che stava distribuendo questa Ong, dopo aver raccolto donazioni negli ultimi mesi”.