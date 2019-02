(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Il debutto 2019 da campione della Race to Dubai: la difesa della corona conquistata lo scorso anno per Francesco Molinari inizia dal WGC Mexico Championship di golf. “Mi sento benissimo – dice il campione torinese pronto a riprendere la stagione sul green -, cercherò di difendere nel migliore dei modi il successo nella Race to Dubai. Non sarà facile ripetersi, con la stagione che si prospetta lunga e impegnativa. Punto a migliorarmi senza focalizzare l’obiettivo solo ed esclusivamente sui risultati”. Alla vigilia del primo dei quattro eventi del World Golf Championship, il mini circuito mondiale, da Città del Messico l’azzurro è pronto a riprendere la cavalcata per affermarsi tra i migliori player al mondo. Con l’influenza che lo ha costretto a saltare, la scorsa settimana, il Genesis Open (PGA Tour) che è ormai solo un ricordo. “Ho avuto un piccolo inconveniente ma adesso sto bene. Non vedo l’ora d’iniziare a fare sul serio”.