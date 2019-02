(ANSA) – NAPOLI, 20 FEB – “In questi tre mesi ci sono gli esami. Siamo al momento chiave della stagione, ci siamo arrivati bene ma serve uno sforzo supplementare perché ogni partita non è fondamentale ma quasi”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Zurigo. “Ci si gioca di più soprattutto in Europa – ha aggiunto – dove siamo al dentro o fuori. Se fai male una partita non ci puoi pensare più avanti, e noi ci vogliamo pensare fino alla fine. Al momento do un 7 alla squadra, ma ricordo che alla fine non si rimanda, ci sono solo promossi o bocciati”.