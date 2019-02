(ANSA) – ALESSANDRIA, 20 FEB – Continuava le attività criminose del marito Carmen Domenica Scaffini, 41 anni, moglie del boss Domenico Dattola arrestato lo scorso dicembre dai carabinieri di Novi Ligure (Alessandria). La donna è stata arresta nel proseguimento dell’operazione Monopoli, con Salvatore Romano, 43 anni, uomo di fiducia della coppia. Per un 21enne di Ovada è stato invece disposto l’obbligo di presentarsi ai carabinieri. Spaccio, estorsione, intestazione fittizia di attività economiche, specialmente nel settore della ristorazione, a copertura del patrimonio accumulato in maniera criminosa sono alcuni dei reati contestati ala donna, che dopo l’arresto del marito si era subito data da fare al fine di organizzare la ripartenza di nuove attività commerciali. Al tempo stesso, si occupava della ‘riscossione’ dei crediti dovuti anche alla cessione di stupefacente maturati dal marito. In alcuni casi, pianificava spedizioni punitive nei confronti dei debitori ricorrendo ai ‘servizi’ dell’altro arrestato.(ANSA).