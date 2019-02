(ANSA) – ROMA, 20 FEB – “Riteniamo sia inammissibile parlare di ‘giustizia ad orologeria’: l’azione della magistratura non si arresta mai e non e’ mai rivolta a una contingenza politica o a favorire o danneggiare una parte politica”. La Giunta dell’Anm replica alle reazioni all’inchiesta sui genitori di Matteo Renzi e definisce “non accettabile” parlare di “interventi orientati, mediaticamente pilotati o aventi finalità politiche”. I provvedimenti della magistratura “hanno sempre un unico obiettivo, la tutela dei diritti dei cittadini, senza distinzioni”. Per questo non si può dire che “sono giusti quando trovano il nostro gradimento o che sono politici quando non ci piacciono”, afferma ancora l’Anm che invita a “evitare dannosi tuffi in un passato che non vogliamo più rivivere”