(ANSA) – FIRENZE, 20 FEB – Un 23enne e 29enne, originari dello Sri Lanka, sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto intorno alle 3,20 all’altezza del cavalcavia delle Cure, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto, lo scooter sul quale viaggiavano si sarebbe scontrato con un’automobile che avrebbe invaso la corsia lungo la quale stavano viaggiando i due giovani. Alla guida delle vettura, un’auto elettrica in car sharing, un 34enne risultato positivo all’alcol test. Per lui è scattata una denuncia per lesioni gravi e guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un incidente in ore notturne. Disposto anche il ritiro della patente. Critiche le condizioni del 29enne che era alla guida dello scooter, ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva dell’ospedale di Careggi. Serie, ma meno gravi, le condizioni del passeggero. In base alla ricostruzione della municipale, la vettura, proveniente da viale Don Minzoni, anziché svoltare a destra per immettersi sul cavalcavia avrebbe proseguito la corsa tagliando la strada allo scooter e poi finendo contro il muro che delimita la ferrovia. Il conducente dell’auto aveva un tasso alcolemico pari quasi a tre volte il limite consentito per mettersi alla guida. L’uomo è rimasto illeso, così come gli altri due passeggeri che viaggiavano con lui.(ANSA).