(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Le intese per il regionalismo differenziato di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna devono poter essere “pienamente emendabili” dal Parlamento, altrimenti ogni singolo parlamentare potrà fare un ricorso alla Consulta sollevando conflitto di attribuzione, come la recente ordinanza della stessa Corte ha indicato come possibilità. E’ quanto è emerso ad un incontro in Senato organizzato dai capigruppo di Leu, Loredana De Petris e Federico Fornaro al quale hanno partecipato giuristi come Massimo Villone e Gianfranco Viesti e parlamentari di diversi gruppi.