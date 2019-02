CARACAS – L’Alcatraz Rugby Club si é aggiudicato la Coppa Manuel Calderón dopo aver battuto per 22-7 alle Cobras. Il match si é disputato a Cucuta, in Colombia ed era valevole per la Liga Norte de Santandereana de Rugby.

Durante la prima frazione di gioco, il team alcatraz ha mostrato tutto il suo talento chiudendo sul punteggio di 17-0, grazie a tre try e una conversione. Nel secondo tempo, le Cobras hanno cercato di reagire. Ma sono riuscite a segnare solo 7 punti. Il team bianconero ha ristabilito le distanze con Wilkinson Arrieta.

Andres Chumaceiro, direttore della Fundación Santa Teresa, ha segnalato che questa vittoria non é solo del team Alcatraz, ma anche del rione Revenga (municipio dov’é situata l’azienda del rum e sede della squadra bianconera). “Questi ragazzi, giorno dopo giorno, continuano a tirare fuori il petto per questo progetto ed incitano ad altri ragazzi a praticare questo sport. Grazie al rugby questi ragazzi imparano i valori della vita tramite lo sport. I ragazzi imparano che con lavoro, disciplina, costanza e lavoro di squadra si raggiungono gli obiettivi”

Dal canto suo, Luis Daniel López, uno dei guerrieri in campo ha mostrato la sua gioia a fine gara. “Sono super contento per questa vittoria. Non é stata facile da ottenere, ma ci siamo riusciti. Siamo felici perché i venezuelani che vivono qui a Cucuta si sono avvicinati per vedere le nostre gare. É stato molto bello sentire il loro appoggio”.

Per il team Alcatraz Rugby Club, quello ottenuto a Cucuta, é il secondo successo in questa stagione 2019. Il primo, trofeo messo in bacheca l’hanno vinto due settimane fa ad Altagracia de Orituco, nello stato Guarico.

Il Proyecto Alcatraz, è oggi uno dei programmi di reinserimento sociale più rigorosi e impegnativi in ambito nazionale e internazionale. Ma anche tra i più efficaci. Oltre a lavorare nell’Hacienda Santa Teresa i giovani, di un’età compresa tra i 20 ed i 40 anni, giocano a rugby.

(di Fioravante De Simone)