CARACAS. – Stasera, alle 19:30, il campo Giuseppe Pane del Centro Italiano Venezolano di Caracas, farà da cornice alla finale della Coppa LEF nella quale si sfideranno i padroni di casa e l’Asuripanas.

Il sodalizio di Prados del Este é arrivato in finale dopo aver battuto ai calci di rigore il Centro Portugués. La gara si é chiusa sull’1-1 grazie alle reti di Roberto Serra (all’undicesima rete in questo campionato con la maglia del CIV) e Fernando Rodrigues (alla 19esima rete stagionale) per i lusitani. Poi, nei tiri dal dischetto é salito in cattedra il portiere Antonio De Dominicis che con i suoi abili movimenti ha incantato gli avversari ed ha neutralizzato due rigori.

L’Asturipanas ha ottenuto il suo biglietto per la finalissima dopo aver battuto per 2-0 il Club Aguasal. Le reti del club iberico sono arrivate grazie a due punizioni battute alla perfezione da Armando Padrón e da Joh Beracoechea. Quest’ultima é arrivata dopo un fallo subito dal collega Octavio Estrada (che in questa stagione ha messo a segno 6 reti).

Alla Liga Escolar de Fútbol partecipano squadre over 50 (tra gli 11 titolari devono essere presenti sempre due over 60) e oltre a italici ed iberici compongono la Liga: Centro Portugués, Club Aguasal, Internacional Fútbol Club, Galicia, Colegio Loyola, Colegio Los Arcos, Ingenieria Fútbol Club e Apracaf.

I campetti che ospitano la ‘Liga Escolar de Fútbol del Este de Caracas’ sono quelli del Colegio Loyola, Colegio Internacional de Caracas, Aguasal, Los Samanes e Centro Italiano Venezolano di Caracas.

Stasera, gli amanti della palla a chiazze possono accomodarsi sulle gradinate del rettangolo verde del sodalizio di Prados del Este per godersi questa sorta di “clásico de las Colonias” tra CIV di Caracas ed Austuripanas. Nel precedente stagionale, queste due formazioni, hanno pareggiato 3-3.

(di Fioravante De Simone)