(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Giornata di lavoro intenso sul campo per l’Italrugby che nel Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma prosegue l’avvicinamento al terzo incontro del 6 Nazioni, domenica contro i campioni in carica dell’Irlanda. “Sarà duro e interessante – dice Tommaso Castello – contro una delle squadre più forti al mondo, al n.2 del ranking. Il blasone dell’Irlanda non sarà un fattore limitativo: giochiamo sempre per vincere ogni partita in cui scendiamo in campo”. “So di non avere disputato la mia miglior partita contro la Scozia – aggiunge Castello – ma abbiamo lavorato tutti duramente per migliorarci. Nessuno è sicuro del posto in squadra, non ci sono gerarchie. Ognuno deve avere un rendimento altissimo”. “Il focus in tutto ciò che facciamo deve essere su noi stessi e i fattori che possiamo controllare – è la teoria di Federico Ruzza – cercando di limitare al minimo gli errori. L’Irlanda è una squadra che fa dell’intensità una delle armi migliori. Sarà importante essere cinici e sfruttare le occasioni”.