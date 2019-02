CARACAS- Una misión especial de Amnistía Internacional visitó Venezuela para tratar diferentes temas de defensa de los derechos humanos y la crisis humanitaria que atraviesa la nación.

Marcos Gómez Director de amnistía internacional Venezuela manifestó que los defensores de derechos humanos en Venezuela tiene que lograr avances en la valoración pública de las ONG y a nivel del estado se tiene que lograr, protección, respeto y promoción de su labor.

En Venezuela se observan frecuentes ataques a la población civil, cuestión que preocupa e indigna a las personas que se dedican a atender las emergencias humanitarias y la emergencia económica que afecta a la población en estos momentos.

“Estamos con quienes educan y difunden y defienden derechos humanos”. Manifestó Gómez.

En su intervención Luisa Kislinger Directora Mujeres en Línea, expresó que las mujeres son el centro de sufrimiento en estos momentos de crisis, la mujer venezolana en muchos casos es la cabeza de hogar, son las que llevan el mayor peso de la emergencia en sus hombros.

Las mujeres en Venezuela sufren sistemáticamente violaciones de los derechos de trabajo, alimentos, atención médica y respeto a su dignidad.

Existen poderosos indicadores del deterioro del sistema de salud expresadas por las cifras de mujeres que no pueden ser atendidas ante un parto, en consultas, el no tener dinero para pagar un transporte, el no contar con insumos ni medicamentos, fallas de luz eléctrica en los centros asistenciales, y si se asegura un cupo para que una mujer sea atendida son rechazadas por no poder dársele la atención.

El 60% de las mujeres embarazadas que evaluó caritas presentaron nutrición moderada o severa.

Existe un 90% de escasez de elementos para el control natal como protección de embarazos no deseados o para impedir contagiarse de cualquier enfermedad sexual, puntualizó.

Por su parte Marco Ponce Director Observatorio Venezolano de Conflictividad Social manifestó que Venezuela vive hoy una emergencia humanitaria compleja que se agudiza con el pasar de los días y el espiral de conflictividad sigue avanzando en que las medidas de las decisiones políticas siguen siendo las mismas en nuestro país.

Bajo el mandato de Nicolás Maduro se han dado las mayores olas de protestas en los últimos 20 años en Venezuela. En los años 2104- 2017 y 2018 hubo 48.966 protesta a nivel nacional, clara demostración del impacto de la crisis económica, política y social que ha estado sumergida la población de Venezuela en todos los estratos sociales. En Enero 2019 se documentaron 1300 protestas.

Los sectores populares han manifestado espontáneamente mientras que las protestas de la clase media han sido dirigidas por la oposición.

Erika Guevara Directora para las Américas de Amnistía Internacional informó que desde años se realizan estudios y documentaciones en Venezuela de momentos complejos en el país, desde 2014 se ha documentado la política represiva y sistemática que se ha convertido en una norma, para silenciar las voces de protestas, calificando a las fuerzas del estado como los peores perpetradores de violaciones de derechos humanos, civiles, políticos, detenciones extrajudiciales, uso de la tortura, detención de líderes de oposición política, y sobre todo los ataques a la población civil en del mandato de Nicolás Maduro.

Se ha documentado 120 muertes en el contexto de protestas, 2000 personas heridas y miles detenidas arbitrariamente.

Además, en tan solo en cinco días durante el 21 y 25 de enero, fallecieron 41 personas durante protestas, 900 fueron detenidas y se reportaron 770 detenciones arbitrarias.

Las investigaciones arrojaron que se manipulan las pruebas y los escenarios de los crímenes, donde hay abuso de las fuerza, en muchas ocasiones letal e intencional.

Tras esta serie de situaciones, Amnistía Internacional propuso:

– Pedirle al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la impunidad total que prevalece en el país.

– Proponerle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) considerar estos hechos e incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

– Instó a las autoridades venezolanas a desarticular la política de represión y a cumplir con su deber de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de DDHH.