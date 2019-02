(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Il miglior tempo ottenuto la mattina da Kimi Raikkonen ha resistito quasi fino alla fine della sessione pomeridiana dei test di F1 in corso al Montmelò. Ma a 10 minuti dalla fine è arrivato il colpo di coda di Daniil Kvyat: con la Toro Rosso ha fermato il cronometro sull’1’17″704, scavalcando per una manciata di decimi l’1’17″762 firmato dal finlandese con l’Alfa Romeo. Nel suo giro record Kvyat ha utilizzato pneumatici con mescola C5, la più morbida. Terzo tempo per la Renault di Daniel Ricciardo (1’18″164, con mescola C4), seguito dalla Ferrari di Sebastian Vettel (1’18″350 e 134 giri alle spalle). Quinta la Red Bull di Max Verstappen (1’18″787). Primi giri della Williams FW42 (23 in totale) con George Russell al volante nel pomeriggio. Dodicesimo Lewis Hamilton. Il campione del mondo è sceso in pista dopo la pausa pranzo ed in assetto da gara ha simulato un gran premio, percorrendo in tutto 94 giri.