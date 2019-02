(ANSA) – MILANO, 20 FEB – ”Non mi interessa se non c’è Icardi. Abbiamo visto a Vienna che Lautaro Martinez è un grande giocatore. Non sappiamo cosa farà Icardi, conta solo questa partita”. Dietmar Kuhbauer, tecnico del Rapid Vienna, mette in guardia i suoi giocatori su Lautaro Martinez autore del gol che ha deciso la partita d’andata. A San Siro, dove sono attesi più di 30 mila spettatori, gli austriaci cercheranno una difficile impresa: ”Siamo professionisti. Questo stadio trasuda storia. Ma serve coraggio da parte nostra. Ci sono due squadre in campo ed entrambe possono giocare bene”.