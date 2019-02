(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Axel Hotels, la prima catena di hotel del mondo rivolta alla comunità Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali), annuncia la prossima apertura dell’Axel Hotel Venezia per il prossimo 15 Marzo, che rappresenta la sua prima inaugurazione nel mercato italiano. Questo hotel si aggiunge alle due aperture previste dalla catena per questo 2019: l’AxelBeach Miam ie l’Axel Hotel San Sebastián. Storia, arte e stile caratterizzano Axel Hotel Venezia, vicino al Rio della Fornace, tra la Basilica di Santa Maria della Salute e il museo Peggy Guggenheim. Si tratta di un edificio storico in stile tipico veneziano situato nel sestiere di Dorsoduro, punto di incontro degli artisti negli anni della “dolce vita” veneziana e a soli quindici minuti a piedi dalla famosa piazza San Marco passando dal ponte dell’Accademia. La sua ubicazione è strategica, infatti è vicinissimo alla Stazione Santa Lucia e a Piazzale Roma, da cui si può raggiungere facilmente l’aeroporto Marco Polo. Sonders and Beach Group sarà partner in Italia di Axel Hotels per i servizi turistici LGBTQ. “E’ un progetto che si concretizza – commenta Alessio Virgili CEO Sonders and Beach Group Italia – con Axel Hotels, per la loro prima apertura in Italia, a Venezia. Il nostro Gruppo, Sonders&Beach Italy, sarà partner strategico in Italia grazie al know how del mercato italiano. Da oltre 15 anni combatto affinché l’Italia sia destinazione privilegiata per il turismo LGBTQ. È stato complicato, ma oggi finalmente possiamo vedere i risultati, non ultima la vittoria di Milano come sede della Convention mondiale IGLTA sul Turismo LGBT. Oggi mi sento doppiamente orgoglioso di questo primo opening sia come Italian IGLTA Ambassador e sia come Presidente di AITGL”. Il futuro hotel, completamente rinnovato nel 2017, disporrà di 55 camere, di cui 12 verranno aggiunte a Giugno nell’edificio accanto collegato a quello principale, molte delle quali con vista sul canale, equipaggiate e decorate nello stile dei palazzi storici di Venezia che conservano il loro fascino senza tempo.