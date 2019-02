(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Prosegue il viaggio del Road Show LND, il tour ideato per celebrare per il 60/o anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. Dopo Catanzaro, lo scorso 6 febbraio, è stata la volta di Silvi Marina. La cornice dell’evento, organizzato dalla Lnd in collaborazione con il Comitato Regionale Abruzzo, è stato il Centro di formazione LND “Ughetto Di Febo”, teatro di una festa del calcio di base. “Abbiamo voluto festeggiare i 60 anni della Lega Dilettanti esaltando il rapporto con il territorio – le parole del presidente LND Cosimo Sibilia – dobbiamo celebrare le nostre società, i giovani e le comunità che rappresentano. Il nostro movimento è fondato sul territorio. Non dobbiamo mai dimenticare l’importanza di tenere vivo questo legame. A Silvi abbiamo trovato le condizioni ideali per affermare questo principio”. I riflettori si sono poi spostati sul campo per l’amichevole tra la rappresentativa LND Under 17 e quella abruzzese degli allievi finita 2-2.