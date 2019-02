(ANSA) – ROMA, 20 FEB – La Lazio è fuori dall’Europa League. La squadra di Simone Inzaghi ha infatti perso per 2-0 la gara di ritorno, sul campo del Siviglia, della sfida valida per i sedicesimi di finale. I biancocelesti erano stati sconfitti anche all’andata in casa, per 1-0, e sono quindi eliminati. Le reti nel pt 20′ di Ben Yedder, al 34′ st di Sarabia.