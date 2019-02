(ANSA) – MILANO, 21 FEB – L’autostrada del Sole è chiusa nel tratto fra Milano Sud e Basso Lodigiano, in entrambe le direzioni a causa di una serie di tamponamenti dovuti alla densa nebbia. Gli incidenti, che hanno coinvolto una dozzina di mezzi, incluso un tir, si sono verificati in direzione Sud, in direzione Bologna quindi, fra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano (nuovo nome del casello Piacenza Nord). Chi proviene da Milano è fatto uscire sulla Tangenziale Est Esterna. In direzione Nord, invece, il traffico è dirottato all’altezza di Piacenza sull’A21 Torino-Brescia.