(ANSA) – Crans Montana ( Svizzera), 21 feb – L’azzurra Sofia Goggia in 1.30.18. è stata la più veloce nella prima prova della discesa di cdm in programma sabato a Crans Montana e seguita domenica da una combinata. Seconda la svizzera Corinne Suter (+O,80) , terza l’altra elvetica Lara Gut-Behrami (+1.03). Per le italiane, mentre Federica Brignone e Nicol Delago hanno saltato una porta, ci sono poi Francesca Marsaglia con un ottimo quinto tempo e un ritardo di 2.72 e, più indietro, Nadia Fanchini (+3.06). Domani seconda ed ultima prova.