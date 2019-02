(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Adesso è ufficiale: Rory McIlroy non è più un membro dell’European Tour. Conserverà il titolo di socio onorario ma almeno per il 2019 si concederà unicamente al PGA Tour, il massimo circuito americano di golf. A nulla sono valse le strategie di Keith Pelley, CEO dell’European Tour, che fino all’ultimo ha provato a convincere l’ex numero 1 al mondo. La cui presenza, alla Ryder Cup 2020 (nel Wisconsin, Stati Uniti) tra le fila del Team Europe, non sembra comunque essere in dubbio. I punti accumulati in questa stagione dal nordirlandese andranno dunque a sommarsi nelle classifiche relative alla FedEx Cup, che metterà in palio un montepremi super da 15milioni di dollari per il vincitore. McIlroy ha confermato comunque che giocherà, a partire da maggio, almeno quattro tornei dell’European Tour: l’Irish Open, il British Masters, lo Scottish Open e l’Omega European Masters in Svizzera. Oltre, naturalmente, ai quattro major del golf.