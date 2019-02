(ANSA) – MILANO, 21 FEB – ”Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore”: è il messaggio che Wanda Nara ha pubblicato in tarda serata in una delle stories di Instagram. Parole che sembrerebbero destinate al club nerazzurro. Wanda Nara ieri ha accompagnato Mauro Icardi ai controlli medici voluti dall’Inter, visite che non hanno riscontrato nuovi problemi fisici.