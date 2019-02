(ANSA) – CAGLIARI, 21 FEB – Nuove scritte contro Matteo Salvini a Cagliari: uno striscione è stato appeso al muro del palazzo delle Poste in piazza del Carmine, dove alle 18 il leader della Lega chiuderà la campagna elettorale in vista delle regionali di domanica 24 febbraio. sul telone una sola parola “Bairindi”, cioè “vattene” in lingua sarda.