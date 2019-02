(ANSA) – Bansko (Bulgaria), 21 feb – Sono 13 gli azzurri al via da domani a domenica a Bansko, in Bulgaria. Domani combinata, sabato superg e domenica slalom gigante. A Bansko Chris Innerhofer nel 2011 vinse la combinata e già questo rende interessante la gara di domani. Ma per l’Italia ancor più importante sarà il superG perche Dominik Paris, fresco di oro iridato, va all’assalto anche della prestigiosa coppa di disciplina. L’unico azzurro a riuscirci in passato fu il gardenese Peter Runggaldier nel 1995. Per Paris, dato per favorito, non sarà una impresa facile. Dopo 5 degli 8 superG in calendario la classifica vede al comando gli austriaci Kriechmayr e Mayer rispettivamente con 236 e 233 punti. Poi c’è Domme Paris con 230: distacchi minimi, dunque. Pero’ alle spalle dei primi tre ci sono almeno una decina di altri atleti con distacchi di pochi punti e che dunque, con 3 gare ancora da disputare, hanno sulla carta ancora la possibilità di aggiudicarsi la coppa.