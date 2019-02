(ANSA) – BOLOGNA, 21 FEB – Mattinata di incidenti a causa della fitta nebbia su A22 e A1, chiuse per lunghi tratti. Una serie di tamponamenti hanno provocato la chiusura di più caselli autostradali tra Carpi (Modena) e Verona, sull’A22 del Brennero, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Ci sarebbe almeno un morto nei diversi scontri, e ripercussioni anche sull’A4 Milano-Venezia. Chiusi in entrata gli svincoli in direzione Nord fino a Verona e alcuni anche in direzione Sud: Campogalliano, Carpi, Reggiolo, Pegognaga, Nogarole Rocca, Mantova Nord. Di fatto è chiuso l’intero tratto tra Carpi e l’allacciamento con l’A4, dalle 9 circa. Negli scontri sono coinvolti anche mezzi pesanti. Sull’A1 chiuso il tratto tra Milano sud e Basso Lodigiano per un maxi tamponamento: gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40. Il 118 ha disposto una maxiemergenza per soccorrere gli automobilisti coinvolti e in direzione Sud si sono formate lunghe code. In tutto coinvolti una dozzina di mezzi, incluso un tir. Ci sono stati feriti. (ANSA).