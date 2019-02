(ANSA) – LONDRA, 21 FEB – E’ durato pochi minuti uno stop ai voli nello scalo di Dublino, in Irlanda, deciso per ragioni precauzionali dopo il presunto avvistamento d’un drone nell’area delle rotte di decollo e di atterraggio degli aerei. Il cessato allarme e il via libera al ritorno alla normalità sono stati annunciati dalla direzione dell’aeroporto via Twitter: “Le operazioni di volo – vi si legge – sono ora riprese. Ci scusiamo per il disagio, la sicurezza e la tranquillità dei passeri sono sempre la nostra priorità chiave”. L’episodio è l’ultimo di una serie dopo quelli che negli ultimi mesi hanno riguardato numerosi aeroporti, nella vicina Gran Bretagna, in vari Paesi europei, negli Usa e altrove.