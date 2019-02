(ANSA) – MILANO, 21 FEB – “Questo non è il Milan mio o di Piatek, ma di tutti: dei dirigenti, dei giocatori, dei tifosi”. Lo ha messo in chiaro l’allenatore rossonero Rino Gattuso, sottolineando che l’attaccante polacco acquistato a gennaio “sta valorizzando ogni pallone che gli arriva, ma i meriti sono veramente di tutti”. “E’ una squadra giovane, che ancora può crescere tantissimo. L’importante – ha aggiunto alla vigilia della sfida con l’Empoli – è che ci sia la voglia. Non bisogna mollare di una virgola. Siamo a un bivio: bisogna dare continuità a quello che stiamo facendo, io sono qua da un anno e mezzo e spesso finora non ci siamo riusciti. In questo campionato non esistono partite facili e spero che non commetteremo l’errore di sottovalutare questa. Iachini ha rigirato la sua squadra come un calzino. Da parte mia c’è grande preoccupazione, non sarà per nulla facile”.