(ANSA) – FIRENZE, 21 FEB – “Ho sentito mio padre, è contento non solo per la partita di ieri ma anche per il rinnovo con l’Atletico Madrid, e per quello che sta facendo in generale con la squadra”. Lo ha detto Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, a proposito della vittoria di ieri in Champions League dell’Atletico Madrid allenato dal padre Diego contro la Juventus. “Mi sono appassionato al calcio vedendo giocare mio padre, ma lui non mi ha mai detto cosa fare o cosa non fare”, ha ricordato Simeone ai ragazzi in platea al Teatro della Compagnia di Firenze, parlando a una iniziativa contro la violenza nello sport nell’ambito del progetto europeo Novis. “Non fu facile – ha aggiunto – anche all’inizio della mia carriera calcistica: alcuni si avvicinarono a me perché ero il figlio di Simeone, e alcuni miei compagni mi dissero che io giocavo perché ero il figlio di Simeone”.